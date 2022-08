Coronavirus in Puglia, 514 nuovi casi. Terzo giorno senza decessi

Oggi in Puglia si registrano 514 nuovi casi di positività al Covid su 4.709 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza dell’11%. Non si registrano decessi per il terzo giorno consecutivo.

I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (135), Bat (32), Brindisi (62), Foggia (66), Lecce (154) e Taranto (60). Residenti fuori regione altre 29 persone risultate positive in Puglia.

Delle 37.218 persone attualmente positive, 388 sono ricoverate in area non critica (ieri 391) e 16 in terapia intensiva (ieri 15).

