Anche a Taranto il live di Rhove registra il suo momento di tensione. Dopo un lancio sul pubblico ferma per un attimo il concerto per chiedere se qualcuno si fosse fatto male, le risposte sarebbero state accese tanto che un buttafuori avrebbe avuto un aspro alterco col cantante di Shakerando. Prima preso dietro la nuca e poi affrontato per una chiacchierata accesa vis a vis dove il cantante, raggiunto dal suo team, avrebbe cercato di minimizzare l'accaduto. I video della lite ora stanno spopolando sui social.

