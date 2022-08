Bomba d'acqua e grandine nel Tarantino: a Cerignola e Orta Nova danni all'agricoltura

A Cerignola e Orta Nova ortaggi e vigneti allagati, grandine e bombe d'acqua nel Tarantino. Il maltempo ieri pomeriggio ha interessato tutto l'agro dei due Comuni della Capitanata, facendo registrare numerosi danni. Le conseguenze più rilevanti, sottolinea Cia Puglia in una nota, riguardano i vigneti completamente allagati. L'acqua, infatti, può portare a marcire i grappoli d'uva e, se ristagna, il rischio e' che si sviluppino fitopatologie capaci di compromettere il raccolto. Si registrano ingenti danni anche al settore ortofrutticolo, proprio nel momento in cui le pesche e le albicocche sono in fase di raccolta. Distrutte anche le piantine riseminate a carciofo, ma non solo.

Quasi contemporaneamente, una violenta grandinata si è abbattuta su Grottaglie, Martina Franca, Laterza e Ginosa, in provincia di Taranto. L'incidenza delle calamità naturali è ormai devastante per l'agricoltura pugliese. "In più occasioni - ricorda il presidente regionale e vicepresidente nazionale Cia, Gennaro Sicolo - abbiamo chiesto di adottare una serie di provvedimenti per salvaguardare la nostra agricoltura e sollecitato gli enti preposti a riformare la legge 102/2004. E' necessaria, inoltre, la costituzione di un fondo assicurativo per tutelare le aziende agricole dagli eventi naturali e dalle crisi di mercato, in parte coperto dalla fiscalità generale e in parte dai fondi del Psr. E servono incentivi alle imprese per reti antigrandine. Altrettanto importante e' l'accelerazione delle istruttorie per il riconoscimento degli indennizzi".

© Riproduzione riservata