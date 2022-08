Massafra, drammatico incidente stradale: muore un 73enne, grave la moglie

Un morto e un ferito grave. Questo il drammatico bilancio dell' incidente stradale avvenuto questa mattina a Massafra, in provincia di Taranto, sulla via per il mare. L’impatto mortale si è verificato intorno alle 10,30 sulla strada provinciale 35 che collega Massafra a Marina di Chiatona, proprio all'incrocio con la provinciale 103.

Nello scontro sono rimaste coinvolte un auto furgonata e un camion. Ad avere la peggio proprio il conducete del primo mezzo. Si tratta di un uomo di 73 anni che è deceduto. Grave le condizioni della moglie, che era al suo fianco. La donna è stata condotta all'ospedale Santissima Annunziata. Per cause ancora in fase di accertamento l’auto, con la coppia di Massafra a bordo, si è scontrata con un tir, all’altezza dell’incrocio con la strada Provinciale 103. L'impatto è stato violentissimo con il furgone della vittima che è stato sbalzato fuori strada. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono subito sopraggiunte le ambulanze del 118. Lo scontro violento, però, non ha lasciato scampo al conducente: l’uomo è morto sul colpo. La donna che viaggiava insieme nell’auto è stata trasportata in ospedale. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, alcune pattuglie dei carabinieri della compagnia di Massafra, guidata dal capitano Quintino Russo.

