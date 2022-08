Incendio a Castel del Monte, la Procura di Trani apre un'inchiesta

La Procura della Repubblica di Trani ha aperto un'inchiesta in merito all'incendio che sabato scorso ha circondato Castel del Monte. Le fiamme per fortuna hanno coinvolto il sottobosco e non distrutto la pineta, ma l'enorme estensione del rogo e talune circostanze fanno ritenere che dietro quanto accaduto ci sia stata la mano dell'uomo.

Il procuratore di Trani, Renato Nitti, non si sbilancia ma ha fatto sapere che seguirà da vicino la questione soprattutto in stretta sinergia con i Vigili del fuoco, grazie al cui lavoro, ottimamente supportato da forze dell'ordine e protezione civile, è stato evitato il peggio.

Il presidente dell'Ente parco dell’Alta Murgia, Francesco Tarantini, presume che il rogo sia doloso, ma rimette ogni valutazione ufficiale all'indagine in corso da parte dei Carabinieri forestali e della stessa Procura di Trani.

