Maxi evasione fiscale da 7 milioni a Bari, sequestrati beni a una cooperativa

Una società cooperativa di Bitritto (Ba) attiva nel settore dei servizi alla persona che avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi evadendo il pagamento delle tasse per 6 milioni di euro e l’Iva per un milione di euro. Per questo la guardia di finanza ha sequestrato beni mobili e immobili, del valore complessivo di due milioni di euro. La procura di Bari sulla base della normativa che prevede la possibilità di applicazione anche della «confisca per equivalente», ha avanzato richiesta di sequestro, accolta dal Tribunale barese, per «inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dall’evasione».

