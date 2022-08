Ex Ilva di Taranto, Usb: “Situazione impianti intollerabile”

"La struttura piano dosatori del reparto Agglomerato del siderurgico di Taranto è fatiscente: il piano di calpestio in alcuni punti è addirittura sollevato. La situazione all'interno dello stabilimento è sempre più precaria". È quanto denuncia il sindacato Usb che in una nota evidenzia "la mancata manutenzione e pericolosità" degli impianti a cui si sommano "le condizioni igieniche assolutamente intollerabili" dovute "alle pulizie ridotte all'osso e sottopagate". "Tutto questo mentre lo Stato si affretta a stanziare ulteriori risorse (ancora un miliardo) che non verranno sicuramente utilizzate per elevare i livelli di sicurezza nei vari reparti, né per garantire occupazione, ma solo per continuare a mantenere in vita un malato terminale", prosegue l'organizzazione sindacale che chiede "l'apertura di un tavolo di discussione su un accordo di programma che, coinvolgendo anche gli Enti locali, permetta di ripensare lo sviluppo economico del territorio, mettendo in sicurezza posti di lavoro e vivibilità".

