Scontro frontale tra un furgoncino e un'auto nel Foggiano: 4 i feriti in condizioni serie

Impatto violento allo svincolo di Carapelle Sud, in località 'Principine' sulla SS 16 che conduce alla cittadina dei Reali Siti. Un furgoncino e un'auto si sono scontrate frontalmente. Ancora da chiarire la dinamica, quattro i feriti tra coloro che occupavano i mezzi uno dei quali è finito fuori strada. Sul posto gli uomini della Cisa, i vigili del fuoco, il 118, l'elisoccorso e la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione del bruttissimo sinistro, le cui cause responsabilità sono ancora tutte da accertare.

