Foggia, violento impatto tra auto e moto: gravi i due conducenti

Una Smart e una moto Honda di grossa cilindrata si sono scontrate alle porte di Foggia sulla statale 89 per cause ancora da accertare. L'impatto tra i due mezzi è stato violento ed entrambi i conducenti dei mezzi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

La dinamica è tutta da ricostruire. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. I due conducenti sono stati trasportati in codice rosso al Riuniti di Foggia. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.

© Riproduzione riservata