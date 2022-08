Donna accoltellata a Lecce, è in gravi condizioni. Fermate due persone

Accoltellamento nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, ieri sera intorno alle 21 in via Montello. Una donna è stata colpita con un coltello, trovata per terra in gravi condizioni e trasportata all'ospedale "Vito Fazzi". Le urla disperate della vittima hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e della squadra mobile della questura e un'ambulanza del 118.

Gli investigatori si sono messi sulle tracce dei responsabili e hanno individuato poco distante una coppia, un uomo di origini nigeriane e la compagna italiana, entrambi tossicodipendenti, sudati e in stato confusionale, presunti responsabili del ferimento.

I due sono stati condotti in questura per essere ascoltati.

L'aggressione sarebbe maturata nell'ambito dei tossicodipendenti che gravitano nei pressi della stazione ferroviaria, poi sfociati nel brutale accoltellamento. Via Montello è già nota alle cronache per fatti di sangue. In quella strada si trova l'abitazione in cui furono assassinati i due fidanzati, Eleonora Manta e Daniele De Santis a settembre del 2020.

