Bari, c'è il sì per i lavoratori della Bosch: intesa industriale fino al 2027

Via libera ufficiale oggi al ministero dello Sviluppo economico all’accordo sulla vertenza dei lavoratori Bosch di Bari. L’intesa impegna la multinazionale tedesca a garantire la continuità produttiva per tutta la durata del piano industriale, almeno sino al 2027. In questi cinque anni saranno effettuai investimenti per 31 milioni di euro, destinati a favorire lo sviluppo di nuove produzioni. Garantito anche il posto di lavoro agli attuali 700 dipendenti. Via libera dei sindacati e dei lavoratori. L'intesa era stata annunciata il mese scorso ma è stata formalizzata in giornata.

