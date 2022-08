Il mare torna pulito: a Bari revocati i divieti di balneazione

A Bari si torna a fare il bagno lungo tutta la costa. In giornata sono stati revocati i divieti di balneazione prima sulla spiaggia di Pane&Pomodoro considerato che l'esito delle analisi eseguite da Arpa Puglia sulla balneabilità delle acque ha dato esito positivo e, in seguito alla comunicazione sempre dell'agenzia per la protezione ambientale, in seguito alle analisi batteriologiche, anche sul Lungomare Di Cagno, località "Torre Carnosa".

Le due ordinanze erano scattate nei giorni scorsi in seguito ai riversamenti in mare della fogna e a un guasto provocati dalle piogge torrenziali.

