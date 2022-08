Fermato alla guida, finge d'essere il fratello perché non ha mai preso la patente

I carabinieri di Modugno hanno denunciato in stato di libertà un 31enne che, nelle istanze prodotte nell’anno 2021/2022, aveva omesso comunicare il cambio di residenza, riuscendo così a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza per una somma complessiva di 9000 euro.

Sempre a Modugno è stato denunciato anche un 41enne che, alla guida di un veicolo, non aveva con sé i documenti di riconoscimento declinando falsamente le generalità del fratello. Dai successivi accertamenti, emergeva che il 41enne era privo di patente di guida poiché mai conseguita.

© Riproduzione riservata