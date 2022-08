Brindisi, scontro frontale tra due auto: tre i feriti

Pauroso incidente stradale in agro di Brindisi: due auto si sono scontrate frontalmente. E' accaduto intorno alle 14 di oggi, in contrada Montenegro. Le auto sono una Nissan Micra e una Ford Fiesta, guidate da due donne, una 37enne di Gagliano del Capo e una 24enne di Nuoro. Complessivamente si contano tre feriti, compreso un passeggero. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia municipale di Brindisi, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture dopo il frontale, in particolare una dotata di impianto di Gpl. Come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina, l'impatto è stato molto forte, tanto che la parte anteriore di entrambi i mezzi è andata distrutta. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Brindisi. Le conducenti sono state sottoposte ad alcoltest e ad altri accertamenti per valutare le condizioni con le quali si sono messe alla guida delle autovetture. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato i soccorsi, portando i tre feriti all'ospedale Perrino di Brindisi.

