Tamponamento sull'autostrada tra Foggia e San Severo: due i feriti

Due auto sono state coinvolte in un tamponamento sull'Autostrada A14 nel tratto tra Foggia e San Severo. Impatto violento tra i mezzi con due persone che sono rimaste ferite e trasportate in ospedale dal personale del 118.

L'impatto è avvenuto sull'Autostrada Adriatica all'altezza del km 552,50 in direzione San Severo, pochi chilometri dopo l’uscita di Foggia. Ferite lieve per le due persone che sono state comunque portate in ospedale per accertamenti. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti nonostante le due auto sono rimaste ferme per alcune ore per i rilevamenti del caso.

