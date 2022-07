Fermato ad un posto di blocco indica agli agenti di Lecce la borsa con 3kg di marijuana

Un uomo di 27 anni, di origini albanesi e residente a Roma, è stato arrestato dalla polizia a Lecce perchè trovato in possesso di oltre 3 chili di marijuana. L’uomo viaggiava a bordo di una Smart ForFour, ed è stato fermato per un controllo; con gli agenti, ha ammesso candidamente che la borsa voluminosa del tipo utilizzato per fare la spesa che si trovava sul sedile posteriore conteneva droga pronta per essere spacciata. Stupefacente e mezzo sono stati sequestrati, e per l’uomo sono scattate le manette.

