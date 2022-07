In fiamme la casa del vicesindaco di Salve, rogo doloso e abitazione a soqquadro

Un incendio, sviluppatosi nel corso della notte, ha riguardato l’abitazione di proprietà dell’attuale vicesindaco di Salve (Lecce). I danni non sono stati ingenti, tanto che non vi sono rischi di cedimenti strutturali, ma l’attenzione delle forze dell’ordine è alta. In casa non c’era nessuno, dato che la famiglia si è trasferita al mare per questo periodo.

Tutto è accaduto poco prima dell’alba. Erano circa le 4 di notte quando è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un rogo che stava interessando la villetta di Giovanni Lecci, 54enne, di professione architetto e noto in particolare per la sua lunga militanza politica. Dal 2018, anno in cui è stato eletto con la lista civica Noi per Salve, ricopre l’incarico di vicesindaco del comune dell'area del Capo di Leuca e ha le deleghe assessorili a Lavori pubblici e Urbanistica. Insieme con i vigili del fuoco, sul posto, presso la villetta che sorge in via Fratelli Cairoli, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che stanno effettuando accertamenti. Il rogo è stato doloso, l'abitazione è stata trovata a soqquadro.

