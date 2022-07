Incendio in un garage nel leccese: fiamme partite dal quadro elettrico

Prende fuoco il quadro elettrico e divampa l’incendio nel garage: ore impegnative per una squadra dei vigili del fuoco di Lecce, intervenuta, in via Buonarroti, nel rione Castromediano, a Cavallino, per spegnere le fiamme partite nel locale di un’abitazione.

Dopo essere stati allertati, i pompieri, giunti sul posto coi propri mezzi, hanno iniziato le operazioni di spegnimento: muniti di autorespiratore sono scesi all’interno del box, verificando la presenza di un quadro elettrico andato in fiamme. Spento il fuoco, hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’autorimessa, procedendo anche all’evacuazione dei fumi generati dalla combustione.

