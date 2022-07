Maltempo: soccorse barche a vela durante evento nel Foggiano

Paura questa mattina a Manfredonia (Foggia) durante le prove del "Campionato Italiano Open Platu 25" di barca a vela. A causa delle avverse condizioni meteo, tra cui un aumento improvviso del vento, e' stato richiesto via radio dal comitato di regata il soccorso alla Guardia Costiera di Manfredonia per far rientrare nel porto di partenza le 10 barche a vela con circa 40 persona a bordo impegnate nella competizione. Sul campo di regata, a circa 5 miglia dal porto di Manfredonia, sono state inviati i mezzi della Guardia Costiera e della locale stazione operativa navale della Guardia di finanza per prestare assistenza a tutte le barche a vela che, non senza difficolta', sono ritornate poi nel porto.

Quanto avvenuto a Manfredonia segue di poche ore il soccorso portato a termine dai militari della Guardia Costiera di Gallipoli che, sempre sotto il coordinamento del 6^ MRSC di BARI, hanno tratto in salvo tre pescatori professionali a seguito dell'affondamento del loro peschereccio nel tratto di mare antistante 'Punta Prosciutto', a Porto Cesareo.

© Riproduzione riservata