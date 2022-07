Poggio Imperiale, voleva suicidarsi buttandosi da un ponte: lo salvano i carabinieri

A Poggio Imperiale, nel foggiano, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti al fine di far desistere un soggetto dai propri intenti suicidari, in particolare, l’uomo, un 25 enne foggiano, all’esito di una relazione sentimentale finita male, si era recato su di un ponte al fine di gettarsi nel vuoto.

I militari operanti riuscivano così a far tornare sui propri passi il soggetto e ad affidarlo alle cure die sanitari del 118. In ultima analisi va precisato che la posizione delle persone arrestate e deferite in stato di libertà è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.

