Perde la testa in pieno centro nel Foggiano cerca di distruggere le auto in sosta

E' successo a Torremaggiore, nel foggiano, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Severo hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino. In particolare, i militari operanti riuscivano, al termine di una colluttazione, a bloccare l’uomo, che, pochi istanti prima, all’interno di una delle piazze più gremite di quel centro, aveva dato in escandescenza scagliandosi contro diverse auto in marcia.

L’intervento dei militari, evitava, così, danni alla circolazione stradale e nefaste conseguenze anche per l’incolumità dell’arrestato. Il soggetto, infine, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

