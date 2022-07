Tragedia tra Manduria e Avetrana: fuori strada con l'auto, muore un 18enne

Un morto e un ferito. Questo il tragico bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri sulla strada che collega Manduria ad Avetrana, in provincia di Taranto. A perdere la vita un diciottenne di Avetrana, Antony Tafuro. La giovane vittima era a bordo di una utilitaria guidata da un suo amico. La macchina, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza sull'asfalto ed è finita fuori strada. Per il giovanissimo avetranese, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

L'auto dei due ragazzi stava procedendo verso Avetrana quando si è ribaltata più volte, terminando la sua corsa contro un grosso albero di ulivo. Sono stati gli automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme e sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della locale compagnia di Manduria.

La giovane vittima, che nell'impatto è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, è stata condotta d'urgenza all'ospedale Giannuzzi di Manduria. Il diciottenne è giunto al pronto soccorso del Giannuzzi di Manduria in condizioni disperate ed è spirato poco dopo. In ospedale è stato condotto anche il conducente della vettura, rimasto ferito nello schianto.

L’intera comunità di Avetrana è sgomenta per l’ennesimo lutto di un giovanissimo. Antony Tafuro tornava dal mare. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della stazione di Avetrana mentre il magistrato di turno non ha ancora autorizzato la consegna della salma ai familiari, forse si farà l’autopsia. Un passato non sempre facile quello della vittima cresciuto con la sorella da genitori separati quando i figli erano ancora piccoli. La sua passione era il calcio e sino a due anni fa ha sostituito il portiere titolare della squadra giovanile dell’Avetrana calcio.

