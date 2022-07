Gargano e Monti Dauni in fumo: bruciano ettari di macchia mediterraneo

Ogni giorno, tutti i giorni. Bruciano ettari di macchia mediterranea sul Gargano e da questa notte sono tre gli incendi di vaste proporzione nel foggiano. Fiamme e fuoco tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, nell’agro di San Marco in Lamis, in prossimità di San Nicandro Garganico e sui Monti Dauni incendio nei boschi di Castelnuovo della Daunia. Come al solito pronta la macchina dei soccorritori già all'opera che stanno lavorando su diversi fronti. In azione due mezzi aerei, due canadair sul Gargano ed un elicottero sui Monti Dauni.

