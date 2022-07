Sanità: oltre 100 donatori di sangue a Bari in poche ore

Ultras del Bari, assessori, associazioni e tanti volontari: questa mattina oltre 100 persone si sono presentate al Policlinico di Bari per donare il sangue vista anche la grave carenza in tutta la Puglia. A lanciare l'appello era stata l'associazione Ciao Vinny, che da 15 anni si fa promotrice anche di queste iniziative.

"Mettiamo insieme tante associazioni - spiega il dottor Lorenzo Moretti, ortopedico del Policlinico di Bari e organizzatore della giornata - che non si occupano di sangue per accrescere il numero e la potenzialità dei donatori del nostro Policlinico". A portare personalmente i saluti e i ringraziamenti a nome dell'azienda Policlinico ai donatori e al personale sanitario impegnato in questa giornata è stato il direttore amministrativo Gianluca Capochiani. "Queste giornate sono importantissime per informare e sensibilizzare sull'importanza della donazione", ha commentato il direttore della Medicina trasfusionale, Angelo Ostuni.

