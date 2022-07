Capri, morto annegato un giovane di 20 anni di Taranto

Un morto e un disperso in mare nelle acque dell’isola di Capri. A perdere la vita un 20enne di Taranto, annegato mentre faceva il bagno nelle acque davanti la spiaggia di Marina Grande. Quando si è tuffato, il giovane ha subito annaspato ed è stato soccorso da un altro bagnante e dai familiari. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e della Guardia Costiera di Capri. Vani sono stati i vari tentativi di rianimazione da parte del personale medico. Il mare non era agitato e probabilmente il ragazzo è stato colto da malore mentre nuotava. E’ giallo, invece, sulle sorti di un turista americano, sparito nel nulla ieri sera dopo aver lasciato uno yacht a bordo di un tender. Mobilitati polizia, carabinieri e Guardia Costiera nelle ricerche del disperso. Non è neanche chiaro se l’uomo fosse da solo o in compagnia di un’altra persona. Sparito anche il tender.

