Teschio pescato in mare al largo di Molfetta, avviate indagini per risalire all'identità

Un teschio umano è stato recuperato da alcuni pescatori nei giorni scorsi al largo di Molfetta, nel barese. Il cranio è rimasto incastrato in una rete durante una battuta di pesca a strascico al largo. I pescatori, rientrati nel porto, hanno allertato i militari della Capitaneria di Porto e i Carabinieri. Il cranio, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, competente per territorio, è stato sequestrato per essere analizzato nell'istituto di medicina legale nel Policlinico di Bari. Difficile, al momento, ipotizzare l'identità.

