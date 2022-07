Foggia, donna ruba occhiali da 250 euro e picchia pure la titolare del negozio: arrestata

I carabinieri hanno acciuffato una donna di San Severo in provincia di Foggia, già con precedenti di polizia. Ferita in modo lieve la negoziante. Ha messo nella borsa un paio di occhiali da sole da 250 euro e ha provato ad andarsene ma la proprietaria del negozio di ottica se n’è accorta e ha tentato di bloccarla. Lei però le si è avventata contro picchiandola.

La rapina con tanto di aggressione è avvenuta in pieno centro a Termoli (Campobasso) e si è conclusa con l’arresto di una 37enne di San Severo con precedenti di polizia. È stata una telefonata al 112 a far partire la pattuglia dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Termoli in un’ottica del centro termolese. Quando i Carabinieri sono arrivati la rapinatrice stava tentando di scappare a piedi mentre la titolare del negozio e alcuni passanti provavano a fermarla. Solo pochi minuti prima la 37enne era entrata nel negozio e si era impossessata di un paio di occhiali da sole nascondendoli nella borsa per poi uscire. Quando ha visto che la proprietà se n’era accorta, non ha esitato ad aggredirla, tant’è che la vittima ha avuto bisogno di essere visitata e medicata dal 118 giunto sul posto poco dopo, anche se per fortuna la donna non ha subito lesioni gravi.

