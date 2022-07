Destinazione Taranto per i 65 migranti superstiti di un naufragio. Dispersi 3 neonati

Dopo 4 giorni, è arrivata l’assegnazione a Taranto, quale porto sicuro, per i 65 superstiti di un naufragio soccorsi da Geo Barents di Medici senza frontiere. Ieri l’indicazione. Lo rende noto la Ong. I migranti erano stati recuperati su una barca alla deriva al largo della Libia: 71 erano stati tratti in salvo e alcuni successivamente trasferiti per esigenze mediche; almeno 30 le persone risultate disperse, spiega Msf, tra loro 5 donne e 8 bambini; 4 donne hanno perso un bimbo e una di loro ha perso i suoi due figli. Tra i piccoli dispersi, tre neonati.

