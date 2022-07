Bisceglie, quasi ultimati i lavori di miglioramento della spiaggia libera per disabili

Sono in via di ultimazione gli interventi per il miglioramento della spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità al Cagnolo, che presto sarà dunque pronta per essere utilizzata.

Ad annunciarlo è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che nella mattinata di ieri ha compiuto un sopralluogo per constatare l’andamento dei lavori consistiti nella realizzazione e installazione di una pedana su misura, in luogo di quella galleggiante utilizzata fino allo scorso anno, che servirà a rendere l’accesso in acqua ancora più sicuro e confortevole. Sarà inoltre montato un bagno.

