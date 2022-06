Violento impatto tra moto e auto a Foggia: donna in codice rosso

Impatto violento tra una Ford e una moto Liberty a Foggia in via Vittime Civili. Ad avere la peggio la donna che era alla guida della moto che è stata subito trasportata al locale Pronto soccorso da un'ambulanza del 118.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro che probabilmente è avvenuto per una mancata precedenza. la donna è stata subito soccorsa da alcuni passanti, poi l'arrivo dei sanitari del 118 mentre la persona che guidava l’auto, anche in questo caso una donna, si è subito fermata per prestare aiuto.

