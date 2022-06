Tir in fiamme, attimi di paura sulla A14 tra Foggia e San Severo

Un tir che trasporta pasta è andato in fiamme lungo l’autostrada A14 nel tratto compreso tra Foggia e San Severo. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente del mezzo pesante, rimasto illeso. A causa dell’incendio si è formata una lunga coda di almeno 6-7 chilometri. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno in breve tempo ripristinato la circolazione. Lavoro intenso dei vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme e messo in sicurezza il mezzo dando la possibilità di smaltire il traffico grazie anche all'intervento delle pattuglie della polizia stradale e del personale di Autostrade per l’Italia. La situazione è tornata alla normalità in poche ore

