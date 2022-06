Lucera: a fuoco auto di dirigente comunale. Ipotesi dolosa

Le fiamme hanno letteralmente distrutto una Fiat Punto parcheggiata in quella strada del centro storico nella stretta Via Carpentieri a Lucera nel foggiano. L'automobile era in uso al nuovo dirigente del Comune di Lucera, Pietro Savoia ingegnere originario di Fasano presta servizio a Palazzo Mozzagrugno da poco più di sei mesi.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco che ha spento l’incendio e messo in sicurezza la zona, mentre le indagini sull’accaduto sono di competenza dei carabinieri che stanno cercando di capire quali possano essere le circostanze da cui sarebbe stato generato un episodio ritenuto quasi certamente doloso ma commesso da mano ignota.

