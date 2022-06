Caldo: stato d'allerta in Puglia, temperature record in Salento

Puglia in stato di allerta per la giornata più calda dell’estate annunciata per oggi. L’allerta meteo passa da 2 a 3 con l’avanzata dell’anticiclone africano Caronte che oggi porterà la colonnina di mercurio oltre i 40 gradi nelle zone interne a sud della regione, con particolare riguardo alla provincia di Lecce dove, nell’ultima settimana, si sono registrati 5 decessi per malori dovuti al gran caldo. Un uomo è stato rinvenuto privo di vita a Maglie, due bagnanti sono stati stroncati rispettivamente a Torre dell’Orso e Otranto; un’altra vittima si è registrata sulla tangenziale di Lecce ed una nelle campagne alla periferia di Squinzano. Le temperature nelle ore serali supereranno i 30 gradi, lo scirocco invece porterà alla percezione di temperature maggiori e ad un innalzamento del livello di umidità fuori dalle medie stagionali.

