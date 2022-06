Incendio in una baraccopoli di migranti nel Foggiano, morto carbonizzato un 35enne

Una persona è morta in un incendio che ha distrutto due baracche nell’insediamento spontaneo di migranti 'Torre Antonaccì, a Rignano Garganico (Foggia). Il suo corpo, secondo le prime informazioni, è stato trovato carbonizzato. Sarebbe rimasto intrappolato in una delle due baracche. A Rignano vivono migranti impiegati prevalentemente nei campi agricoli. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco e Carabinieri, anche per risalire alle cause del rogo.

Le indagini

Sono quasi certamente di natura accidentale le fiamme divampate all’alba di oggi nel ghetto di Torre Antonacci. Nel rogo un uomo, un gambiano di 35 anni è rimasto carbonizzato.

Il cadavere giaceva riverso a terra all’interno di una delle due baracche in lamiera distrutte nel rogo. L'incendio potrebbe essere divampato o a seguito di un corto circuito o a causa del malfunzionamento di una cucina di fortuna allestita nelle baracche. Sul posto i vigili del fuoco che stanno effettuando operazioni di bonifica; mentre le indagini sono affidate ai carabinieri.

