Ex Ilva: oggi audizione di Bernabè in commissioni Regione Puglia

Al via l'audizione del presidente del Cda di Acciaierie d'Italia spa, Franco Bernabè, nelle commissioni Bilancio e Attività produttive della Regione Puglia, in seduta congiunta. "L'audizione avrà per oggetto: Stabilimento di Taranto, attualità dello stato della produzione, piano industriale, decarbonizzazione e bonifiche", spiegano in una nota i presidenti delle due commissioni, Fabiano Amati per quella al Bilancio e Francesco Paolicelli per quella alle Attività produttive. ECO PUG

