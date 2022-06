Discarica di Peschici, possibile incendio doloso. L'amarezza del sindaco Tavaglione

Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio della discarica di Peschici. Il sindaco Francesco Tavaglione è amareggiato da quanto successo ieri nella sua città sul Gargano in provincia di Foggia, per le fiamme che hanno distrutto il centro di raccolta rifiuti e un paio di mezzi adibiti al trasporto e alla pulizia delle strade. Tanta paura per alcuni residenti visto che a ridosso della discarica c'è un deposito di bombole a Gpl. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

"È finito il tempo del silenzio, del torpore e del letargo - dice stizzito il sindaco Tavaglione -. Dimostriamo di essere comunità unità, forte, coesa e coraggiosa, schierandoci dalla parte dello Stato. Aggiungo con forza, Peschici c’è", la chiosa del primo cittadino.

Sul posto hanno lavorato per alcune ore i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile.

