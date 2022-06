Coronavirus in Puglia, quasi 4 mila nuovi casi e 3 decessi

Oggi in Puglia sono stati registrati 18.210 test per l’infezione da Covid-19 e 3.990 nuovi casi: 1.284 in provincia di Bari, 406 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 312 in quella di Brindisi, 707 in provincia di Foggia, 736 in provincia di Lecce, 460 in provincia di Taranto nonché 62 residenti fuori regione e 23 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 3 decessi.

Attualmente sono 27.106 le persone positive, 219 sono ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva. Quindi, nonostante un aumento dei contagi Covid-19, in Puglia le terapie intensive si sono praticamente svuotate. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il tasso di occupazione nelle rianimazioni è sceso ulteriormente e adesso è pari solo all'1%, sotto la media nazionale del 2%. Resta più elevato nei reparti di Medicina, dove il tasso di occupazione si è attestato all'8%, sopra la media nazionale di un punto percentuale.

Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 1.167.656 a fronte di 11.245.220 test eseguiti, 1.131.966 sono le persone guarite e 8.584 quelle decedute.

