Muore in mare per salvare le figlie, tragedia nelle acque di Savelletri

Ha salvato le due figlie gemelle di 11 anni che stavano facendo il bagno ma lui non è riuscito a tornare a riva. Giuseppe Saponaro, 47 anni di Bitonto, è morto annegato ieri pomeriggio nelle acque di Savelletri, in provincia di Brindisi.

Quando il mare si è agitato all’improvviso non ci ha pensato due volte a tuffarsi in acqua per soccorrere le bambine. Il vento di maestrale però ha complicato le cose ed è rimasto intrappolato fra le onde. L'uomo era andato con la moglie e le figlie per trascorrere una giornata al mare. Altri bagnanti si sono resi conto della situazione ma non sono riusciti a soccorrere in tempo l’uomo. Bitonto, la città d’origine di Saponaro, piccolo imprenditore del posto, è sotto shock. I funerali sono già stati fissati e si svolgeranno nella Basilica dei Santi Medici domani mattina.

