Incidente autonomo a Trani, anziano cade dalla moto e muore

Un anziano camionista di Trani è morto nel primo pomeriggio a bordo della sua moto mentre percorreva via San Luca, strada vicinale alla periferia nord di Trani. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte di Polizia locale e Carabinieri.

Dalle prime informazioni raccolte non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro, e pertanto l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e l'impatto con l'asfalto gli sarebbe stato fatale.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo e si attendono adesso punta le disposizioni da parte del magistrato di turno.

© Riproduzione riservata