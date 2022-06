Brindisi, 47enne di Bari si tuffa in mare per salvare la figlia e muore

Un 47enne di Bari è deceduto nel pomeriggio di oggi (sabato 18 giugno) a Forcatella. località marinara di Fasano (Brindisi). L’uomo che si trovava nel borgo marinaro fasanese insieme alla famiglia, si è tuffato in mare per salvare la figlia che si trovava in difficoltà a causa del forte vento di maestrale. È stato però risucchiato dalle onde e non ce l’ha fatta a ritornare a riva. È stato recuperato da alcuni soccorritori ed è stato portato sulla scogliera. A nulla, però, sono serviti i tentativi per rianimarlo. Quando è arrivato sul posto il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del bagnante. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia costiera della delegazione di spiaggia di Savelletri e i Carabinieri della compagnia di Fasano. La figlia del 47enne fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo.

© Riproduzione riservata