Incidente sulla SS 16 nel Leccese: morto un 29enne, ferita una donna di 31 anni

Un 29enne è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, all’altezza dello svincolo per Zollino (Lecce). Il giovane era alla guida di una Opel Corsa che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Il conducente, dopo essere uscito dall’auto, è stato investito da una vettura che sopraggiungeva e sbalzato a diversi metri di distanza nella vegetazione oltre la carreggiata. Il 29enne è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Sulla vettura ribaltatasi viaggiava anche una giovane di 31 anni trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La ragazza, tenuta in osservazione nel Pronto soccorso, non è in pericolo di vita. Sono stati avviati gli accertamenti alcolemici e tossicologici per gli occupanti dei mezzi coinvolti nell’incidente.

© Riproduzione riservata