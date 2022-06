Apricena: pugno duro del sindaco Potenza contro i cittadini incivili

Antonio Potenza è il sindaco di Apricena che pubblica senza censura, sui social, i video delle azioni vandaliche commesse ai danni della sua città. Il primo cittadino è pronto a mostrare altri video ma "siete sempre in tempo per recarvi al comando della Polizia Locale, per chiedere scusa e ripristinare i danni" dice a chi ha commesso azioni contro il bene cittadino.

"Se volete vi mostro altre immagini che riguardano giovani maleducati che si divertono a infrangere le normali regole del vivere civile - dice puntando il dito -. Due ragazzini che si divertono a rubare la protezione in legno sul tracciato del canale Vallone (che abbiamo già ripristinato) e due esagitati che senza casco corrono con un motorino su Corso Roma, dove come sapete non si può circolare con i mezzi. Siete stati beccati e in questi giorni sarete multati. Dobbiamo imparare ad amare la nostra città e a rispettare le regole". E poi: "Abbiamo centinaia di telecamere su tutto il territorio e ogni episodio di illegalità, grazie anche al grande lavoro di Forze dell’Ordine e Polizia Locale, viene contrastato".

