Autocisterna si ribalta a Lecce, disagi sulla statale 101

A causa di un incidente, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata lungo la strada statale 101 “Salentina di Gallipoli”, in direzione Gallipoli, all’altezza del territorio comunale di Lecce. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un'autocisterna che trasportava materiale liquido.

Nell’impatto una persona è rimasta ferita. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di “Monteroni” lungo la SS 274, con indicazioni sul posto.

© Riproduzione riservata