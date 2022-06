Era scomparsa da Gallipoli: donna ritrovata morta nel Barese

Trovata priva di vita la donna scomparsa 48 ore fa da Gallipoli in provincia di Lecce. A.N., 50 anni, è stata rinvenuta in un parcheggio della provinciale 60, nella zona di Triggiano in provincia di Bari.

Le ricerche a tutto campo, dopo la denuncia dei familiari della donna che aveva portato alla convocazione di un apposito tavolo in prefettura a Lecce, si sono concluse. A rinvenire il cadavere sono stati i carabinieri della Compagnia di Triggiano. La donna, che prima di andare via aveva lasciato un biglietto nel quale diceva al marito di volerla fare finita, è stata trovata all’interno dell’abitacolo della sua autovettura, a bordo della quale si era allontanata senza dare più sue notizie. Al momento non sono note le cause del decesso.

© Riproduzione riservata