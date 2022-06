Covid Puglia, 2.018 nuovi casi e 7 decessi. Agenas: scende occupazione posti letto ordinari

Sono 2.018 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 16,69% dei 12.089 test processati. La gran parte dei nuovi malati covid risiede nel Barese in cui si contano 601 nuovi contagiati. Seguono le province di Foggia con 399 casi, Lecce con 397, Bat con 222, Taranto con 206 e Brindisi con 162. Altri 23 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 8 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 20.061 di cui 216 ricoverati in area non critica covid (10 in più rispetto a ieri) e 10 in terapia intensiva. Le vittime sono 7 che fanno salire a 8.572 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Scende di un punto percentuale rispetto ai giorni scorsi e raggiunge il 7%, allineandosi con la media nazionale, il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari Covid della Puglia. È quanto rende noto l'Agenas aggiornando il monitoraggio a ieri. È stabile al 2% l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive della regione.

