Scontro frontale tra due auto fra Trani e Barletta, due feriti in codice rosso

Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, questa notte due auto si sono toccate viaggiando in direzioni opposte sulla vecchia strada statale 16 fra Trani e Barletta: l'impatto ha determinato il ribaltamento di una ed il notevole danneggiamento dell'altra.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con il 118, hanno estratto dalle lamiere i due occupanti rimasti feriti e trasportati in codice rosso per dinamica all'ospedale di Andria.

© Riproduzione riservata