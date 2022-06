Tir prende fuoco sull'Autostrada A 16, traffico bloccato per ore

Ci sono volute diverse ore per ripristinare il traffico sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa con il tratto chiuso tra Grottaminarda e Candela in direzione Canosa e tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli. Un mezzo pesante, per cause ancora da accertare, è andato in fiamme all’altezza del km 115,5. Sul posto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco e alcune pattuglie della Polizia Stradale oltre al personale del Tronco interessato.

Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni con oltre 3 km di coda in direzione Napoli. Ultimato l'intervento dei vigili del fuoco, il traffico è ritornato alla normalità. Non si registrano feriti, ma solo tanto spavento per il conducente del Tir.

