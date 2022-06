Tragedia a Trani, bimba di 9 anni si sente male in classe: inutile il trasporto in ospedale

Non c'è stato niente da fare. La corsa in pronto soccorso, a Bisceglie, si è rivelata vana per una bimba di 9 anni di Trani. La piccola, che frequentava il Quarto circolo Beltrani, era a scuola durante la mattinata e aveva accusato un malore. La maestra aveva fatto chiamare la mamma per prelevarla e portarla a casa e qui le sue condizioni si aggravano, fra conati di vomito e diarrea.

La famiglia chiamava il 118 e la piccola, in un crescente stato di malessere, veniva trasportata all'ospedale di Bisceglie e moriva durante l'accesso al Pronto soccorso. La Procura della Repubblica di Trani ha aperto un fascicolo contro ignoti in merito alle cause, ancora da accertare, del decesso.

Soltanto l'autopsia richiesta dalla Asl Bt come atto dovuto e dalla Procura in merito all'inchiesta aperta, potrà a questo punto accertare le cause della morte della bimba, il cui funerale si potrà svolgere soltanto dopo lo svolgimento dell'esame autoptico.

La scuola ha nel frattempo annullato tutte le attività di fine anno in segno di lutto.

