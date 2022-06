Raccolta Differenziata: sul Gargano diversi “Comuni virtuosi”. Funziona il porta a porta

Ottimi risultati per i diversi centri del promontorio del Gargano per la raccolta differenziata. Crescono i numeri per la soddisfazione di tutti ed in particolare dei sindaci che portano avanti il progetto da diversi anni. E' il caso di carpino e Rodi Garganico (cittadine situate nella parte Nord del promontorio). Carpino oggi è un modello nella Raccolta Differenziata porta a porta. Con una media del 75%, è il comune dell’area garganica con la percentuale media di raccolta più alta ottenuta nel 2021. Un risultato straordinario per una comunità passata dalla raccolta indifferenziata con i cassonetti al “porta a porta” solo nel giugno 2020, pieno periodo Covid. In netto calo, naturalmente, la quantità di raccolta indifferenziata: dalle 1600 tonnellate del 2019, ed una spesa per il conferimento in discarica di circa 320 mila euro, alle 350 tonnellate del 2021 per una spesa di 70 mila euro.

A Rodi Garganico dal 19,33% al 62% in dodici mesi. È lo straordinario risultato della Raccolta Differenziata raggiunta con una media percentuale triplicata rispetto all’anno precedente. Dal dicembre 2020, con l’entrata in esercizio del nuovo gestore, Tecneco Servizi Generali, la Raccolta Differenziata porta a porta ha registrato un deciso cambio di rotta che ha prodotto risultati eccellenti. Eccellenti anche i risultati ottenuti tra giugno e agosto, il periodo più critico dell’anno per il comune balneare. La popolazione, nei mesi estivi, aumenta in maniera esponenziale, e l’impatto sulla produzione di rifiuti è notevole, nonostante tutto, nell’estate 2021 la media di raccolta è stata del 55%, raddoppiata rispetto allo stesso periodo del 2020. Il trend è in costante crescita: nei primi mesi del 2022 la media ha raggiunto il 66%

