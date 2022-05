Moto travolge scooter nel foggiano: centauro trasportato in ospedale in codice rosso

Una carambola: l'urto ha sbalzato i due mezzi con gli occupanti che sono volati a diversi metri dall'impatto. E' successo sulla strada che collega Chieuti a Serracapriola in provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione, i due ciclomotori procedevano nello stesso senso di marcia, divisi però da una autovettura. La motocicletta avrebbe avviato il sorpasso dell’auto proprio mentre lo scooter stava svoltando a sinistra. L'impatto è stato inevitabile.

Entrambi i conducenti feriti, ma ad avere la peggio è stato il centauro della moto trasportato in ospedale dal 118 per le cure e gli accertamenti del caso. Ferite lievi, invece, per il conducente dello scooter. Sul posto per svolgere i rilievi degli agenti della polizia che hanno attuato delle lievi deviazioni sino al termine dei rilievi e alla rimozione dei mezzi incidentati.

